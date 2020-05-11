НАБУ и САП завершили следствие по делу о нанесении "Электротяжмашу" 13,7 млн грн убытков

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование по делу о причинении 13,7 млн грн убытков государственному предприятию "Электротяжмаш".

Об єтом сообщается на сайте НАБУ.

"Сегодня материалы дела открыты всем подозреваемым по делу - двум заместителям директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальнику управления "Завода "Электротяжмаш", конечному бенефициару чешской компании-участницы схемы, а также директору чешской компании-участницы и их защитникам", - говорится в сообщении.

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

По данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге (Чехия), организовали продажу запасных частей компании реального сектора экономики (Литовская Республика). Но, как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс.евро, были затем проданы литовской компании почти вдове дороже - за 1млн.220 тыс.евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн.грн.

Двум заместителям директора и начальнику управления ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков), а также конечному бенефициару и директору чешской компании объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

21 марта суд избрал в качестве меры пресечения заместителю директора завода и начальнику управления "Завода "Электротяжмаш" применено содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн гривен залога. Бенефициар чешской компании, участвовавшей в схеме, взят под стражу с возможностью внесения залога 8 млн.408 тыс.грн. А заместитель директора "Электротяжмаша" по производству - помещен под круглосуточный домашний арест.

напомним, в октябре 2019 Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию харьковский завод "Электротяжмаш".