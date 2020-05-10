План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 515 случаев COVID-19
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Главный санврач: мы не будем держать страну все время в карантине
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
Обама назвал реакцию Белого дома на коронавирус "абсолютно хаотической катастрофой"
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
Минобразования изменило сроки вступительной кампании в вузы
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
В Одессе на акциях к 9 мая произошло массовое нарушение карантина
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
Промоутер Усика резко отреагировал на предложение предоставить боксеру гражданство РФ
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
Если Украина прекратит войну, Украины не будет, если Путин прекратит войну, - не будет войны, - экс-генсек НАТО
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Автострада" инвестировала в 2020 году в спецтехнику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль Актуально

В случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

"Автострада" инвестировала в 2020 году в спецтехнику для строительства дорог в Житомирской области 7 млн долларов, - Шкиль
Фото: autostrada.com.ua

Группа компаний "Автострада", специализирующаяся на строительстве и ремонте дорог, с начала 2020 года уже проинвестировала в Житомирскую область около 7 млн долларов, и в случае победы "Автострады" в публичных закупках в рамках "Большого строительства" президента готова уже в ближайшее время построить на Житомирщине дороги европейского качества.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру".

Как отмечают в компании, которая была создана совместно с немецкими специалистами, их материально-техническая база включает 13 комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов, позволяет обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Кроме того, недавно компанией был введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Отмечается, что завод построен на базе Беховский гранитного карьера, который Шкиль запустил в 2006 году. Как рассказывают в "Автострада", рабочий процесс на заводе организовано таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%.

По словам владельца компании Максима Шкиля, "Большая стройка", в которой его компания участвует, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Шоссе" - 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить распространение коронавируса.

Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Напомним, помимо участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно "Большого строительства"тправительства и президента.

"Большая стройка" - совместный проект президента и правительства Украины, цель которого - построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине.

Проект будет воплощаться на бюджетные средства, средства Государственного фонда регионального развития, а также средства из местных бюджетов.

Группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, осуществляющих капитальный ремонт и строительство дорог различных категорий и любой сложности. Компания имеет сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что подтверждает высокий уровень сервиса и организованности внутренних бизнес-процессов. Также является ассоциированным членом AECU и крупнейшей международной организации в сфере строительного консультирования FIDIC.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также