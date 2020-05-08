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Назначен главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"

Отто Ватерландер также сохранит за собой должность исполнительного директора по трансформации.

Назначен главный исполнительный директор группы "Нафтогаз"
Отто Ватерландер
Фото: naftogaz.com

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" назначил главным исполнительным директором группы "Нефтегаз" Отто Ватерландера.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

Отмечается, что Ватерландер также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.

Он будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе, в частности для внедрения новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализацию кросс-функциональных процессов и разработку баз данных процессов.

"Ватерландер активизировал и практически перезапустил процесс трансформации группы "Нефтегаз" за время, когда он присоединился к нашей команде. Он наглядно доказал, что мировые корпоративные решения и стандарты могут и должны работать в украинской государственной компании. Поэтому мы ожидаем, что с новыми полномочиями Отто поможет "Нефтегазу" стать для акционера партнером, который является настоящим законодателем новых стандартов работы", - отметил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, 20 января набсовет "Нафтогаза" утвердил новый состав правления компаниия - в него входят пять человек: глава правления Коболев, его первый заместитель Сергей Перелома, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, финансовый директор Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации Отто Ватерландер.

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