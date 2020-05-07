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"Зеленая" энергетика принесла 93 млрд гривен налогов за 11 лет, - УАВЭ

В организации привели данные налоговой.

"Зеленая" энергетика принесла 93 млрд гривен налогов за 11 лет, - УАВЭ

Налоговые отчисления производителей электроэнергии из возобновляемых источников составили 93,6 миллиарда гривен в период годов 2009-2019.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины, опубликованные Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики.

«С начала 2009 года до конца 2019 года, в бюджеты всех уровней было перечислено 93,62 млрд грн, что делает сектор альтернативной энергетики одним из крупнейших по объемам налоговых выплат. Объемы отчислений растут почти каждый год», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за аналогичный 10-летний период  тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) принесла в бюджет практически вдвое меньше средств – 48,24 млрд грн. 

В 2019 году налоговые отчисления сектора ВИЭ составили 19,77 млрд грн. При этом в 2019 году в развитие отрасли было привлечено более 3,7 млрд евро внутренних и иностранных инвестиций.

«В альтернативную энергетику ежегодно вкладываются миллиарды евро инвестиций, это одна из немногих отраслей, которая помогает привлекать средства в Украину, а не выводить их за границу. С развитием отрасли, растут поступления в государственный бюджет, появляются новые рабочие места», - отмечает глава УАВЭ Александр Козакевич.

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