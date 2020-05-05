Тарифы на свет для населения могут вырасти из-за переизбытка "зеленой" энергии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг предложила с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии.

Об этом на круглом столе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, описывая проблему с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в Украине.

Он рассказал, что уже сейчас "зеленая" энергетика получает около 26% от всего денежного оборота на рынке при том, что ее доля в производстве - всего 8%. За 2019 год "зеленая" генерация в Украине выросла на 11,6% и по состоянию на конец апреля ее мощность достигла в 7117 МВт. Еще около тысячи МВт планируется ввести до июля.

Если ситуация будет развиваться в этом же направлении и будут реализованы все запланированные проекты, то уже в 2021 году на ВИЭ будет приходиться 57% денег при доле в производстве на уровне 19%.

В НКРЭКУ подготовили два сценария для решения проблемы развития ВИЭ.

Оба из них предусматривают запрет на строительство новых мощностей ВИЭ до решения вопроса со строительством высокоманевренных мощностей, которые предназначены для уравновешивания дневного графика нагрузки энергосистемы.

Также предложения НКРЭКУ предусматривают снижение зеленого тарифа и ряд других инициатив, в том числе отмену льготной категории потребления до 100 кВт-час для населения с 1 января 2021 года.

Отмечается, что такое решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Сейчас за первые 100 кВт-час в месяц население платит по 90 копеек, а за каждый следующий - 168 копеек.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Это решение, согласно, презентации, позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Напомним, ранее глава НКРЭКУ, Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены для населения неизбежно вырастут .

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук считает, что отмена перекрестного субсидирования приведет к снижению цен на электроэнергию для промышленности на 15-20%.