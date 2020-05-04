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Верховный Суд назвал "виновных" в отсрочке дела Суркисов

Судьи пожаловались в ВСП о вмешательстве в сою работу.

Верховный Суд назвал "виновных" в отсрочке дела Суркисов
Фото: Макс Требухов

Высший совет правосудия обнародовал жалобу судей Верховного Суда, которые рассматривали дело о вкладах семьи Суркисов в Приватбанке и законности процедуры bail-in.

Ее текст доступен на сайте ВСП.

Судьи заявили о вмешательстве в свою деятельность ряда лиц во главе с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству. Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто – нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", – сказано в документе.

Венедиктова за несколько дней перед заседанием заявила, что Офис генерального прокурора в этом деле находится на стороне Приватбанка, Кабинета министров и Национального банка Украины.

Кроме того, в своей жалобе судьи упоминают одного из лидеров партии "Демократична сокира" Антона Швеца, болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и члена наблюдательного совета Приватбанка Романа Сульжика. "Прямо шекспировский выбор стоит перед судьями, которые будут слушать аппеляцию Привата в понедельник: читать шикарную статью Юлии Самаевой или считать деньги Суркисов?" - написал тот накануне заседания суда.

Напомним, что 27 апреля Большая палата Верховного Суда отложила дело о вкладах Суркисов в Приватбанке в связи с обращением в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора по поводу вмешательства в деятельность судей, связанную с рассмотрением этого дела.

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