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48 депутатов обжаловали в КСУ закон о рынке земли

Нардепы во главе с Тимошенко требуют признать закон неконституционным полностью.

48 депутатов обжаловали в КСУ закон о рынке земли
Фото: Макс Левин

48 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Депутаты во главе с Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко требуют признать закон неконституционным полностью.

Свою позицию они аргументируют тем, что закон был принят в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня 30 марта, который был определен временем проведения внеочередного пленарного заседания.

Также депутаты считают, что рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры - в зале было меньше 226 депутатов, то есть поправки не имели даже гипотетического шанса на принятие.

Еще одним аргументом в пользу отмены закона, по мнению авторов представления, является статья 13 Конституции о том, что земля принадлежит украинскому народу и только он, а не Верховная Рада, может решать, как ею распоряжаться.

Под жалобой подписались депутаты как "Батькивщины", так и других фракций и групп, а также внефракционные. Среди них - Виктор Балога, Степан Ивахив, Александр Герега, Антон Поляков, Александр Дубинский, Алексей Гончаренко.

Напомним, что закон, принятый Верховной Радой, предусматривает, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 гектаров могут покупать исключительно граждане Украины. С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме. Российским компаниям и офшорам покупать землю в Украине будет запрещено при любом исходе референдума.

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