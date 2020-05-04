Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии

С учетом этого дохода она стала долларовым миллионером.

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала еще почти 150 млн гривен дохода.

В сообщении о существенных изменениях в материальном положении она указала, что свыше 148 млн гривен были получены 24 апреля как "компенсация ущерба, нанесенного политическими репрессиями 2011-2014 годов, которая получена в США на стадии досудебного расследования. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Источником дохода указано юрлицо Reid, Collins, Tsai LLP, расположенное по адресу Кепитал оф Тексес Хайвей Дом Си, Сьют 300, Остин Техас.

С учетом этого дохода Тимошенко стала долларовым миллионером, написал на своем канале в Telegram бывший нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"Доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко. Так, 18 июля 2019 года он указал получение дохода в размере почти 57 миллионов, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов. В каждом случае Власенко видом дохода указал "иностранный доход”, - пояснил он.

Напомним, что 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил экс-премьера Юлии Тимошенко к семи годам тюремного заключения. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в харьковской больнице.

22 февраля 2014 года после бегства президента Виктора Януковича из страны экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вышла из колонии.