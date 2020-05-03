Посол Украины предложил экс-канцлеру Германии пари из-за Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил 76-летнему экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что Крым вернется в состав Украины еще "при его жизни".

Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в Германии.

"Что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым, то хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе", - сказал Мельник.

Посол Украины назвал заявление бывшего канцлера Германии о необходимости снятия санкций с России "криком отчаяния".

По словам Мельника, такие заявления лучшим образом демонстрируют тот факт, что санкции являются эффективным инструментом в борьбе с российской агрессией.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - сказал Мельник.

Ранее в интервью газете Tagesspiegel Шредер заявил о необходимости снять санкции с России, введенные за ведение гибридной войны в Украине и аннексии Крыма. Он назвал санкции "бессмысленными", а также отметил, что ни один президент РФ не вернет полуостров.