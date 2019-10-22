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Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"

Ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору.

Посол Украины в Германии назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой"
Андрей Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал слушания по признанию Голодомора в Бундестаге "большой дипломатической победой".

Об этом дипломат заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"То, что влиятельный петиционной комитет Бундестага, статус которого, кстати, закреплен в Основном законе (конституции) Германии, 21 октября начал официальные слушания по признанию Голодомора - это уже само по себе является большой дипломатической победой Украины. Ведь впервые в истории немецкий парламент в таком публичном формате очень подробно и предметно дискутирует вопрос Голодомора, который, к сожалению, до сих пор остается малоизвестным для общества и общественности этой страны", - заявил дипломат.

Он добавил, что решение по Голодомору будет принимать не правительство, а именно немецкий парламент.

"Поэтому мы призываем депутатов Бундестага - как из фракций коалиции, так и оппозиции - максимально ответственно и взвешенно подойти к рассмотрению вопроса о признании Голодомора. Это рассмотрение, очевидно, займет не одну неделю и не один месяц", - сказал посол.

Андрей Мельник сообщил, что украинская сторона работает над тем, чтобы уже в ближайшее время члены петиционного комитета посетили Киев, чтобы воочию убедиться в важности темы Голодомора для общества и принять такое политическое решение, "которое будет отвечать их совести".

"По моему мнению, независимо от того, как оно будет звучать, ключевым является то, что у немецкой общественности и СМИ кардинально изменится отношение к самому Голодомору. И если нам удастся добиться, чтобы эта тема наконец была включена в школьные учебники по истории, то это уже будет огромным шаг вперед на пути восстановления исторической справедливости и поминания миллионов невинных жертв", - резюмировал посол Украины в Германии.

Напомним, накануне комитет по петициям немецкого Бундестага рассмотрел петицию о признании Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида. Немецкие депутаты пришли к тому, что правительство не готово признать этот факт на юридическом уровне, однако на политическом согласилось с фактом преступления.

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