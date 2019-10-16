Франция и Германия приветствуют прогресс в реализации "Минска"

На заседании правительств двух стран в Тулузе обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки".

Франция и Германия приветствуют "положительные сдвиги" в реализации Минских соглашений и ожидают дальнейшего достижения прогресса во время саммита "нормандской четверки" в Париже.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе, передает Укринформ.

"Мы приветствуем последние положительные сдвиги в осуществлении Минских соглашений и надеемся на следующую встречу в "нормандском формате" в Париже, которая должна достичь прогресса в решении конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Стороны в очередной раз подчеркнули свою позицию, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

В то же время они подтвердили свою приверженность к продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского Союза, включая контроль над вооружениями.

Германия и Франция, подчеркивается в заявлении, вместе работают для мира и стабильности, объединенные убеждением, что дипломатия и международное право имеют первостепенное значение для длительных решений сложных кризисов, влияющих на европейскую безопасность.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.