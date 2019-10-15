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"Формулы Штайнмайера" не существует, это формула русская, - Чалый

Дипломат советует Зеленскому взять после переговоров тайм-аут.

"Формулы Штайнмайера" не существует, это формула русская, - Чалый
Фото: Макс Требухов

"Формулы Штайнмайера" не существует. То, что подписала украинская сторона в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске – документ, созданный российскими властями. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Это было сделано россиянами. Это формула русская. Они воспользовались тогда, если я не ошибаюсь, письмом, направленным бывшими главами МИД Франции и Германии - Фабиусом и Штайнмайером, - где были представлены предложения по дальнейшему урегулированию ситуации. И россияне тогда это назвали «формулой Штайнмайера». Насколько я знаю, то никогда никто её не согласовывал", - пояснил дипломат.

Он также сообщил, что из предложений бывших глав немецкого и французского МИДов в Кремле взяли несколько важных для них элементов и подали это в виде так называемой формулы. Чалый отмечает, что подписав документ в Минске в рамках ТКГ, украинские власти, в отличие от российского руководства, ничего не добились.

"Что мы получили, когда согласились на этот шаг? Встречу во Франции (встреча "нормандской четверки" в Париже, - ред.). Слушайте, а мы чего хотим? Какие мы вопросы поставили во главу угла? Хорошо, встреча с Путиным. А что дальше? У Путина одна цель - взять в руки всю Украину. Развивая таким образом ситуацию, россияне делают все, чтобы европейцы изменили свою позицию относительно санкций. Более того, они концентрируют внимание на том, что это внутренний украинский конфликт", - заявил Чалый.

Дипломат прогнозирует, что украинская сторона не добьется прорыва на переговорах в Париже с Россией и советует Зеленскому взять после переговоров тайм-аут.

"Я лично не верю в прорыв во Франции. Поэтому в любом случае президенту Зеленскому после этой встречи надо будет взять дополнительное время для того, чтобы можно было сбалансировать позиции. Однако я вижу, что действия очень быстрые. То, что называется сейчас разведением войск, является созданием «серой зоны». Мне кажется, что мы делаем это односторонне", - сказал Чалый.

Он полагает, что официальный Киев подходит ко встрече в "нормандском формате" в более слабой позиции, чем ранее. В то же время он добавляет: невзирая на то, что Украина взяла на себя определенные международные обязательства по Минскому соглашению, решение относительно введения так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство остается за парламентом.

"Мы, по крайней мере, взяли на себя политические обязательства. Однако если говорить о том, можно ли таким образом встроить этот элемент, формулу, в какой-то закон в целом - нет, нельзя. Когда в парламенте будет рассматриваться, например, отдельное законодательство для имплементации дорожной карты международного плана, это будет независимое решение нашего парламента", - отметил Чалый.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате". Против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание формулы и сочли это прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а президент РФ Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт.

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