Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов

Главари российских боевиков "ДНР" и "ЛНР" выдвинули Украине условия для проведения местных выборов. В частности, они требуют согласовать с ними текст нового закона об особом статусе Донбасса, который был накануне анонсирован президентом Владимиром Зеленским.

"В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны. Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с "ДНР" и "ЛНР", пусть вступает в прямой диалог с нами", - заявили Денис Пушилин и Леонид Пасечник, которые поставлены во главе российских оккупационных администраций в Донецкой и Луганской областях.

Также боевики заявили, что Украина не получит контроль над границей с Россией.

"Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам", - говорится в заявлении, которое обнародовали СМИ боевиков.

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией", - заявили боевики.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.