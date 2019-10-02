Волкер намерен завтра выступить перед Конгрессом США по импичменту Трампа

Бывший спецпредставитель США по Украине, высокопоставленный дипломат Госдепартамента штатов Курт Волкер завтра, 3 октября намерен выступить перед Конгрессом США относительно расследования импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двоих источников, ознакомленных с этой ситуацией.

"Бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер планирует выступить с показаниями этого четверга (3 октября) перед тремя комитетами Конгресса", - сказано в сообщении.

Волкер входит в список из пяти бывших и нынешних чиновников Госдепартамента США, имена которых упоминались в рапорте информатора по возможному давлению Трампа на Украину.

Кроме того, в этом списке упоминается также экс-посол США в Киеве Мари Йованович. Согласно информации телеканала, она выступит перед Конгрессом 11 октября.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Зеленского и грозил отозвать перевод финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

1 октября Конгресс США запросил у адвоката Трампа Руди Джулиани предоставить все документы, связанные с возможным давлением на Украину.