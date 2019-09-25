Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским

На сайте Белого Дома опубликован телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента.

Документ на пяти страницах опубликован на сайте Белого Дома.

В разговоре Трамп говорил президенту Украины, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джозефа Байдена (бывший вице-президент США, соперник Трампа на предстоящих выборах президента, - ред.). Также Трамп просил предоставить дополнительную информацию о расследовании.

Трамп: "Я слышал у вас был достаточно хороший прокурор и он был уволен, что является поистине несправедливым. Многие люди говорят об этом - о том, как это произошло, и о том, что многие нехорошие люди в это были вовлечены. Мистер Джулиани (Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, - ред.) - чрезвычайно уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, чрезвычайно хорошим мэром. И я просил его вам позвонить. Я попрошу его вас набрать наряду с Генеральным прокурором. Руди много чего знает о том, что произошло. Он очень способный парень. Если бы у вас получилось переговорить с ним, это было бы просто чудесно. Работа бывшего посла США в Украине, этой женщины (экс-посол США Мари Йованович, - ред), имела негативные последствия. И люди, с которыми она договаривалась, показали себя с плохой стороны. Я хочу, чтобы вы об этом знали.

Ещё одно. Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил следствие и много людей сейчас хотят разобраться в этом. Так что любая ваша коммуникация с Генпрокурором была бы уместна... Байден хвастался, что прекратил это следствие, так что вы сможете внимательно это исследовать... это выглядит ужасно для меня".

Зеленский: "Я хотел бы вам сказать относительно прокурора. В первую очередь я все понимаю и я осведомлён относительно произошедшего. С тех пор, как мы победили и получили абсолютное большинство в парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% моим человеком. Мой кандидат, который будет утверждён парламентом и вступит в должность Генпрокурора в сентябре. Он или она внимательно исследуют эту ситуацию, особенно в отношении того дела (компании), которую вы упомянули в контексте данной проблемы (компания бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Burisma Holdings Ltd. В состав наблюдательного совета которой входил сын Джо Байдена - Хантер, - ред.). Вопрос расследования этого дела это на самом деле то, что позволит восстановить правду. Так что мы займёмся этим и проработаем вопрос расследования. Более того, я бы просил, если у вас есть дополнительные сведения, которые вы бы могли нам предоставить, это очень поможет ходу расследования, чтобы убедиться, что мы можем осуществлять правосудие в нашей стране. Относительно посла США в Украине, имя которой я только что вспомнил, - Йованович. Это здорово, что вы были первый, кто сказал мне, что она была плохим послом, так как я согласен с вами здесь на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не из лучших, поскольку она поддерживала предыдущего президента, она была на его стороне. Она не приняла бы меня как нового президента".

Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov Фото: whitehouse.gov

В конце документа отмечается, что он "не является дословной стенограммой обсуждения".

Напомним, американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Трамп признал, что в разговоре с президентом Украины он вспоминал Байдена, но отметил, что разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Президент США распорядился обнародовать полную, "совершенно рассекреченную и не содержащую купюр" запись его телефонного разговора с Зеленским. Он отрицает давление на Украину во время этого разговора, а публикации в американских СМИ назвал "охотой на ведьм".

Накануне обнародования стенограммы Трамп заявил, что ожидает извинений от своих оппонентов после обнародования разговора с Зеленским.