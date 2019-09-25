​Зеленский выступил в ООН с антивоенной речью и выразил надежду, что ее назовут "15 минутами, изменившими мир"

"Сильный лидер - не тот, кто отправляет солдат на смерть, а тот, кто сохраняет жизнь".

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество к пересмотру механизмов обеспечения глобальной безопасности, указав на несовершенство ООН.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Украина всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги к международной безопасности. Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который в то время был большим, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Потому что нам, знаете, казалось, что мы строим новый светлый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали ее, не нужно иметь ядерное оружие, в котором тебя будут уважать за дела, а не наличие ядерных боеголовок", - сказал он.

Фото: EPA/UPG

"В конце концов в этом новом мире наше государство потеряло часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. Именно поэтому кто как не Украина имеет право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил", - добавил президент Украины.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных Наций, да. Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал он.

Президент Зеленский сказал, что в современном мире человеческая жизнь стоит столько, сколько стоит одна пуля.

"Любая война сегодня - в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или ином уголке планеты, независимо от количества ее жертв - это самая большая угроза всей цивилизации. Потому что в 2019 году человек разумный, Homo sapiens, до сих пор решает конфликты, убивая себе подобных", - возмутился Зеленский.

"Нам всем нужно осознать: сильный лидер - не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер - тот, кто сохраняет жизнь каждого... Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы эту речь когда-то назвали 15 минутами, которые изменили мир, но я прекрасно понимаю, что изменить то, что существует тысячи лет, за 15 минут просто невозможно, а поведенческие теории говорят, что война - неотъемлемая составляющая человеческого естества. Но мир меняется, а человек меняется вместе с ним. И если когда-то мы научились письму, математики, изобрели колесо, пенициллин и покорили космос, значит у человечества есть шанс", - сказал Зеленский.

Он заявил о необходимость бороться за новое человеческое ментальность, где не будет места агрессии, гневу и ненависти.

"Кое-кто сейчас говорит: третьей мировой войны не будет, будет последняя. Надеюсь, что эта фраза - это осознание угрозы для планеты, а не анонс", - сказал Зеленский.