Зеленский призвал мир обратить внимание на войну в Украине

"Никто не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине".

Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество обратить внимание на войну в Украине и поддержать ее в защите суверенитета и территориальной целостности.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций его защищать, наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава государства.

"Мы нуждаемся в мировой поддержке. Я понимаю, все присутствующие здесь имеют собственную государственную заботу и чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Но в современном мире больше нет чужой войны. Никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Фатальной может стать мысль, что вас это не коснется. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней", - заявил Зеленский.

Фото: EPA/UPG

"Неужели человечество стали забывать эти страшные уроки истории? Украина о них помнит", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что планета Земля - не такая большая, как кому-то кажется.

"И времени, который я потратил на последний абзац достаточен, чтобы уничтожить Землю дотла. Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, а и за судьбу всего мира. Я думаю, нам всем нужно осознать, что сильный лидер - не тот, кто не моргнул глазом отправил солдат на верную смерть, а тот, кто хранит жизнь каждого человека," - подчеркнул президент Украины.