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Глава МИДа поговорил с росСМИ о "формуле Штайнмайера" и встрече в "нормандском" формате

"Откуда вы знаете, что не подписана "формула Штайнмайера?".

Глава МИДа поговорил с росСМИ о "формуле Штайнмайера" и встрече в "нормандском" формате
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, пообщался с пропагандистом телеканала "Россия-1" Кремля Евгением Поповым.

Видео опубликовала в своем Telegram-канале соведущая Попова, его жена Ольга Скабеева.

На вопрос пропанандиста, почему в Минске не была подписана "формула Штайнмайера", Пристайко спросил: "Откуда у вас такие данные?" 

Попов пояснил:"Ну, выходит так, что вы не против формулы, но подписывать ничего не будете"...

"Откуда вы знаете, что не подписана "формула Штайнмайера"?",  - повторил Пристайко.

Тогда пропагандист спросил: "А что то есть есть еще варианты?".

"Всегда есть варианты", - ответил глава украинского МИДа.

Пристайко также прокомментировал перспективу встречи лидеров стран "нормандской четверки". На вопрос, состоится ли єта встреча в октябре, он ответил: "Если ваш президент согласится, то будет. Мы согласны - все трое лидеров. Не хватает четвертого", - сказал глава МИДа.

Напомним, ранее президент Зеленский также ответил на несколько вопросов пропагандистов. Он оспорил факт давления на него со стороны президента США Дональда Трампа и заявил, что давить на него может только его шестилетний сын.

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал телеканалу "Россия-1" об ожиданиях Украины по урегулировании ситуации на Донбассе и пошутил по поводу повышенного внимания росСМИ к новой власти Украины.

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