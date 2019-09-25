Украина имеет моральное право и должна надеяться на более серьезную поддержку со стороны США, - Смешко

По мнению председателя Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.) Игоря Смешко, Украина имеет моральное право и должна надеяться на гораздо более серьезную поддержку со стороны США во время открытой военной агрессии, которая осуществляется против нашей страны одним из подписантов Будапештского меморандума. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Военно-техническое сотрудничество Украины с США” в Институте Горшенина.

“В 1996 году за нашими плечами был третий ядерный арсенал мира. 176 тяжелых стратегических баллистических ракет были нацелены на США и гарантированно бы уничтожили самое мощное государство мира в случае их использования. У нас была миллионная армия, стратегические запасы вооружения, которые оставил бывший СССР на территории Украины могли полностью вооружить второй эшелон Варшавского пакта в случае боевых действий с НАТО. Это было оружие, техника, неприкосновенные запасы на много миллионов военнослужащих. Вследствие наших абсолютно беспрецедентных шагов, как государства - ни одна страна в мире больше не инвестировала в ядерное разоружение и безопасность, чем мы - мы фактически усилили безопасность США и инвестировали в их безопасность больше, чем кто-либо за все время существования этой передовой страны На сегодняшний день я абсолютно уверен, что США имеют не только моральное обязательство перед Украиной. Декларация о наших стратегических отношениях, сделанная в 1996 году администрацией президента Клинтона, имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Украина, безусловно, имеет моральное право и должна надеяться на гораздо более серьезную поддержку со стороны США для помощи нам во время открытой военной агрессии, которая осуществляется против нашей страны одним из подписантов Будапештского меморандума”, - подчеркнул Игорь Смешко.

Вместе с тем, Игорь Смешко считает, что государство прилагает недостаточно усилий для развития военно-технического сотрудничества с США.

“Здесь, как в известном анекдоте: для того, чтобы выиграть в лотерею, нужно хотя бы раз в жизни купить лотерейный билет. Мне неизвестно, чтобы наше правительство сделало хоть одну попытку через дипломатические каналы предложить провести немедленные консультации по соблюдению Будапештского меморандума. И все аргументы о том, что кто-то не сядет за стол - не работают. Это тот официальный дипломатический повод, который все время должен быть на повестке дня нашего МИДа. Военно-техническое сотрудничество с США, безусловно, имеет огромный потенциал. И США, с точки зрения их национальных интересов, заинтересованы в том, чтобы исправить ситуацию, когда мы, будучи "последним европейским романтиком", добровольно разоружились. Чего не произошло с нашим восточным соседом, и это в итоге переросло из потенциальной угрозы в реальную”, - сказал Игорь Смешко.