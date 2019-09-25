Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
Импичмент президента: что сказал бы Станиславский
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
ГлавнаяПолитика

Трансляция круглого стола "Военно-техническое сотрудничество Украины с США"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

LB.ua ведет трансляцию круглый стол «Военно-техническое сотрудничество Украины с США. Потенциал и реалии».

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина, Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

Вопросы к обсуждению:

1. Пути организации оптимального военно-технического сотрудничества Украины и США.

2. Стратегия Киева по военно-технической помощи и военно-техническому сотрудничеству с США.

3. Какое иностранное оружие нужно Украине и как обеспечить его поступление в ВСУ.

Участники круглого стола:

  • Игорь Смешко, председатель Службы безопасности Украины (2003-2005 гг.) Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (1997-2000 гг.), Председатель Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины (1995-1998, 2004-2005 гг., 2014), Первый заместитель Секретаря СНБО и Председатель Комитета по вопросам ВТС и экспортного контроля при Президенте Украины (2002- 2003 гг.), военный, военно-морской, военно-воздушный и атташе по вопросам обороны Украины в США (1992-1995 гг.)
  • Валентин Бадрак, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР)
  • Владимир Гаврилов, атташе по вопросам обороны Украины в США (2015-2018 гг.)
  • Анатолий Пинчук, Президент ВГО "Украинская стратегия"
  • Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также