В Украине требуется смелось созидать мир, - Макрон на Генассамблее ООН

президент Франции уверен, что встреча в "нормандской четверки" состоится в ближайшее время.

Для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в частности, в Украине, необходима смелость и готовность идти на определенные шаги.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, выступая в рамках общих дебатов 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Смелость созидать мир требуется сегодня и в Украине. Президент Зеленский начал делать первые шаги, президент Путин смог ответить на это. Удалось добиться прогресса в эти последние недели. И мы также знаем, каков горизонт, какие следующие этапы здесь, Минские соглашения, способность созидать на местах наконец-то устойчивый мир", - сказал он.

Макрон также отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что на полях Генассамблеи Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки".