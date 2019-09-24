Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
Встреча прошла на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует пресс-служба Владимира Зеленского.
Сообщается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касим-Жомарт Токаева посетить Украину.
Напомним, ранее на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН
президент Украины встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встрчи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский поднял вопрос нацгвардейца Виталия Маркива.