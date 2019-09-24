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Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Встреча прошла на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует пресс-служба Владимира Зеленского.

Сообщается, что главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касим-Жомарт Токаева посетить Украину.

Напомним, ранее на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН

президент Украины встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встрчи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский поднял вопрос нацгвардейца Виталия Маркива.

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