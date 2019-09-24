Зеленский на встрече со Столтенбергом выразил надежду на активизацию сотрудничества с НАТО

В октябре в Украину приедет Североатлантический совет.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Зеленский подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с НАТО в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны и выразил надежду на активизацию практического сотрудничество после визита Североатлантического совета НАТО в Украину, который состоится в конце октября.

По его словам, речь идет о возможном более широком привлечении НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Также во время встречи шла речь о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

Приоритетным направлением работы Президент Украины назвал и повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Кроме того, Зеленский и Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

Напомним, что это вторая встреча Зеленского и Столтенберга. Впервые они провели переговоры в рамках поездки Зеленского в Брюссель 4 июня 2019 года.