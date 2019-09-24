Испытание Трампом. К чему готовиться Украине и её президенту?

Всё дело в расследовании, которое начал проводить комитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса относительно возможного давления Трампа на украинского визави . Речь идёт о записке, которую негласно передал американский разведчик, и которая касалась телефонных разговоров главы Белого дома с Зеленским , где первый якобы пытался договориться о передаче компромата на бывшего вице-президента США – Джо Байдена.

25 сентября Владимир Зеленский впервые встретится с американским лидером – Дональдом Трампом . Переговоры пройдут на полях Генеральной ассамблеи ООН. Сейчас Украина в центре внимания американских СМИ. Наша страна обсуждается на первых полосах центральных изданий США. Правда, обсуждение это связано с очередным скандалом.

Фото: EPA/UPG Кандидат в президенты США Джо Байден вcтречается с избирателями в Майами, Флорида, 15 сентября 2019.

Оппоненты Трампа от Демократической партии уже назвали случившееся угрозой нацбезопасности США. Сам Байден затребовал стенограмму переговоров двух президентов. Глава Белого дома собирается посоветоваться с Зеленским – передавать ли прессе текстовый вариант разговора, и в каких объёмах.

Здесь для нас нет хороших решений. Во-первых, неясно, кто будет следующим президентом США – Трамп или Байден. Во-вторых, при любых раскладах – какой бы путь мы ни избрали – Украина на долгое время потеряет поддержку одного из лагерей: демократов или республиканцев. Более того, не исключено, что эта история закончится для нас санкциями и временной изоляцией.

Впрочем, и помимо Байдена Зеленскому будет о чём поговорить с Трампом. И этот разговор вряд ли можно будет назвать приятным. Среди тем, которые вероятнее всего поднимет американский лидер, – сотрудничество Украины с Китаем, завершение войны на Донбассе и разрешение противостояния с Россией. И вряд ли здесь предполагаются переговоры, скорее наоборот, – беседа в ультимативной форме.

Вот почему Зеленскому стоить подумать не о том, что обсуждать с Трампом, а о том, что делать после этого разговора.

Фото: dw.com

Зеленский для легализации компромата

LB.ua уже рассказывал, как телефонные переговоры Трампа и Зеленского повлияли на политическую ситуацию в Соединённых Штатах. Более того, мы даже попытались объяснить, что будет, если Украина вмешается в американские выборы и посодействует передаче компрометирующих сведений на ключевого оппонента Трампа на президентских выборах 2020 года – Джо Байдена.

У Владимира Зеленского остаётся менее одного дня для принятия решения – сотрудничать с Белым домом или нет, быть участником кампании против Байдена или не быть им. Впрочем, украинскому президенту стоит задать себе дополнительный и, как представляется, ключевой вопрос: для чего и как его пытаются использовать? Быть может, он – всего-навсего фигура, которая должна легализовать работу совершенно других структур.

Почему бы не предположить, что у Трампа есть достаточно материалов, компрометирующих Байдена. У президента США есть наивысший доступ к гостайне, отчёты ЦРУ и других разведывательных ведомств. В конце концов, его представители не единожды встречались с украинскими чиновниками, которые могли передать материалы о действиях Байдена и членов его семьи здесь, в Украине. Да и не стоит исключать содействие спецслужб иных иностранных государств.

Вероятнее всего, компромат у Трампа есть. И есть СМИ, способные разместить и растиражировать очерняющие сведения о конкуренте. У него нет только человека, на которого можно будет сослаться как на первоисточник.

Зачем главе Белого дома подставлять себя под удар перед выборами? Неужели ему надо, чтобы его противники, демократы, обвинили его в давлении на иностранное государство и в превышении служебных полномочий? Конечно же, нет. А вот президент тотально зависимого от американских средств государства, которого легко шантажировать, нужен. Для чего? Для легализации того самого незаконно собранного компромата. Быть может, и сама записка разведчика – всего-навсего спецоперация, организованная американскими спецслужбами по приказу Трампа?

Зеленскому ведь вообще не нужно передавать этот компромат Трампу. Ему попросту нужно встретиться и сфотографироваться с лидером США. Даже сам факт такой встречи даст возможность американской администрации спекулировать, мол, украинская сторона передала им компрометирующие данные на Джо Байдена.

Фото: EPA/UPG

И пускай это будет неправдой, кто ж об этом узнает. Нам-то после этих переговоров точно никто не поверит. Тем более, сам Трамп уже вспомнил, что упоминал Байдена в той злополучной телефонной беседе с Зеленским: «Говорили, в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место в Украине. В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как вице-президент Джо Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно» .

Make Putin great again

Во время встречи Зеленский, вероятно, поднимет вопрос, касающийся переформатирования Нормандского формата. Видимо, он предложит главе Белого дома расширить переговорную площадку за счёт Соединённых Штатов. Проблема заключается в том, что Трамп испытывает личные симпатии к российскому президенту. Поэтому привлечение президента США к нормандской четвёрке будет означать, что на одного Путина там будет больше. А их, Путиных, и так там достаточно.

И проблема же не столько во взаимоотношениях Трампа и Путина. Проблема в том, что лидеру США попросту не нужна Украина. Вот, что пишут колумнисты газеты The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в Госдепартаменте: «Позиция президента [Трампа], по сути, заключается в том, что мы должны признать тот факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?» .

Что сейчас важно для Трампа? Да, уничтожить Байдена (и здесь ему опрометчиво должен помочь Зеленский), однако ему также надобно показать американскому избирателю, что он является глобальным лидером, способным решать важные для мира вопросы. В общем, ему нужна победа на международном направлении. За последние три года он не решил ни одного сколь-нибудь значащего конфликта. Венесуэла и Сирия, Иран и Афганистан, КНДР и торговая война с Китаем – всё мимо. Все эти кризисы находятся в замороженном состоянии.

Украинский вопрос решаем, если следовать плану и логике Путина. Для начала необходимо заново принять за основу устаревшие и плохо выписанные Минские соглашения, где не указана аннексия Крыма, оккупация Чёрного моря и Керченского пролива, блокирование украинских портов в Азовском море. Затем важно утвердить так называемую формулу Штайнмайера.

Если объяснять на пальцах, то это принятие Закона об особом статусе ОРДЛО и параллельное проведение местных выборов на оккупированных территориях. Кстати, согласно всё тем же Минским соглашениям, восстановление контроля над границей и вывод российских войск начинается сразу после местных выборов и заканчивается в тот момент, когда Россия этого захочет – сроки не указаны.

Фото: EPA/UPG

Украинские дипломаты, конечно же, говорят: согласно этой формуле, закон об особом статусе полностью вступает в силу исключительно после признания ОБСЕ выборов такими, что прошли в соответствии с высокими стандартами. Для начала хотелось бы взглянуть на оригиналы писем, которые отправили представители Германии и Франции на имя высшего руководства Украины, и в которых была прописаны так называемая формула Штайнмайера. В дипломатии, как известно, на слово не верят.

Далее, когда утвердят план Путина, необходимо будет его подписать и ратифицировать. Причём разночтений в документе уже быть не должно, о чём на днях сказал помощник президента РФ – Юрий Ушаков. «Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую "формулу Штайнмайера". Мы хотим, чтобы уже была железная договоренность, которая способствовала тому, что потом будут реальные шаги по урегулированию кризиса предприняты» , – акцентировал чиновник. И эта бумага уже будет иметь статус обязательного для выполнения документа. Для всех без исключения.

Вот почему Дональду Трампу ничего делать не надо. Ему нужно просто встать на позицию Путина, которая уже была озвучена украинской стороной. Мы сами всё предложим и сами всё предоставим. Президенту США только надо поучаствовать в Нормандском формате. Остальное – дело техники. В итоге – когда Украина в очередной раз отойдёт на периферию и окажется под российским контролем – Трамп наконец-то сможет пригласить Путина в США на саммит «Большой семёрки» , обозначив свой публичный триумф.

Об этих рисках желательно подумать президенту Зеленскому до переговоров с Трампом. А после них следует задуматься, как выйти из сложившейся ситуации, переформатировав Минские соглашения и заменив Нормандский формат.

Китайцы и кнут Трампа

У Трампа всегда есть возможность надавить на Зеленского. Одна из опций – обвинение Украины в сотрудничестве с китайцами. Сейчас Китай инвестирует в наши порты, строит солнечные электростанции, продает оборудование для мобильных сетей и пытается скупить – как показала история с «МоторСіч» – украинские оборонные предприятия.

История предельно проста: китайская корпорация приобрела значительный пакет акций завода по производству двигательных систем для боевых самолётов и вертолётов. Когда там поняли, что экономические возможности Украины практически на нуле, то захотели купить этот завод по дешёвке. Американская сторона попыталась заблокировать сделку, показав, что готова приостановить финансовую и военную помощь Украине.

Фото: 112 Предприятие 'Мотор Сич'

Это – видимая часть спектакля. За кулисами всё по-другому. В планах Китая построить завод на своей территории, который будет изготавливать двигатели и запчасти для военных воздушных суден, используя украинские наработки. И пускай отдельные журналисты говорят, что Украине выгодна подобная кооперация, технологиями и «мозгами» «МоторСічі» окончательно завладеют китайцы.

Китаю не нужно соблюдать отдельной процедуры обсуждения лицензионных договоров и согласовывать что-то с государственными органами Украины, включая комиссию по экспортному контролю. Почему? Потому что они сами будут в состоянии произвести более совершенный двигатель. «МоторСіч» при этом превратится в обыкновенную точку сбыта.

Трамп, развязавший торговую войну с Китаем, не хочет допустить, чтобы Украина передавала его главному сопернику военные технологии, позволяющие опередить США в самолёто- и вертолётостроении. Китайцы и так владеют контрольным пакетом акций этого предприятия. А это означает, что администрация Белого дома в любой момент может обвинить Украину в сговоре с китайской стороной и заморозить предоставление нам любой помощи. Для этого не нужны слушания в Конгрессе. Достаточно одного росчерка пера президента Соединённых Штатов.

Китайский контракт даёт Трампу поле для манёвра. В любой момент глава Белого дома может надавить на Зеленского и запросить у того всё, что пожелает – в том числе и дополнительные сведения о бывших представителях администрации Обамы. Он же может попросить у официального Киева быть покладистее в выполнении Минских соглашений. Трамп в данной ситуации позволит себе многое.

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У президента Украины остаются сутки до переговоров с Трампом. Ему есть над чем подумать. Сейчас мы находимся в предельно слабой позиции. Со многими предложениями главы Белого дома нам придется согласиться – сейчас или чуть позже: это неизбежно. Думать, впрочем, надо не об этом, а о том, как в последующем выйти из этой ситуации. Следует искать пути дипломатического отступления. Ведь иногда для победы необходимо разыграть поражение.