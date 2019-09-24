Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Американский боец UFC нокаутировал соперника редким по изяществу ударом
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Новый президент Украины стоит перед решающим выбором, - The Financial Times
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
В России раскрыли убийство "короля шансона" Михаила Круга
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
ГлавнаяПолитика

Адвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в Украину

23 сентября Апелляционный суд начал рассматривать семь жалоб об отмене приговора экс-президенту.

Адвокат Януковича заявил, что тот готовится вернуться в Украину
Виктор Янукович
Фото: twitter.com/zvezdanews

Адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его подзащитный готовится вернуться в Украину.

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что Апелляционный суд вчера, 23 сентября, начал рассматривать семь жалоб адвокатов об отмене приговора Януковичу.

"Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захват власти или государственного переворота, - сейчас выполняются ", - заявил Сенрдюк.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Руслан Кравченко отметил, что позиция обвинения осталась неизменной.

"Позиция стороны обвинения - неизменна, мы уверены в своей победе, потому что мы уверены, что приговор Оболонского райсуда города Киева - мотивированный и законный, - сказал он.

Напомним, 1 марта 2014 года Янукович, пребывая на территории РФ, совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. В этом же году Янукович сбежал в Россию.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал его виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне. Янукович получил наказание в виде 13 лет лишения свободы. В приговоре отмечается, что действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии, а действия Януковича - как пособничество.

В апреле, Янукович заявил, что после того, как пост главы государства займет победивший на президентских выборах шоумен Владимир Зеленский, он намерен вернуться в Украину и добиваться снятия всех обвинений. Янукович также передавал Зеленскому поздравления с победой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также