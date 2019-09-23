Аваков прокомментировал дело ГБР по Парубию

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал открытое Госбюро расследований "дело 2 мая" в отношении Парубия.

Глава МВД назвал выдвинутые против экс-спикера Рады обвинения "предвзятыми".

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю еще - не могли по заявлением не открыть ЕРДР, требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закона и здравого смысла, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал Аваков в твиттере.

Напомним, 23 сентября ГБР начало уголовное производство в отношении экс-главы ВР Андрея Парубия, которого обвиняют в "создании вооруженных группировок с целью массовых беспорядков".

В 2015 году Парубий рассказывал, что российские спецслужбы выделили крупную сумму денег на операцию по его похищению. Его якобы планировали вывезти в Россию для показательного судебного процесса, связанного с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Сейчас он является депутатом Верховной Рады и имеет депутатскую неприкосновенность.

Парубий заявил, что делал все возможное для защиты Украины, противодействуя захвату Россией южных и восточных областей, и назвал действия ГБР абсурдными.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.