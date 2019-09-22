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В ГБР считают, что прослушка в кабинете Трубы может навредить расследованию резонансных дел

К злоумышленникам, вероятно, попала информация, которая является тайной досудебного расследования.

В ГБР считают, что прослушка в кабинете Трубы может навредить расследованию резонансных дел
Фото: telegram.org/@truba_roman

Прослушка в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел. Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина".

Спикер ведомства считает, что прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, поскольку в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Напомним, 21 сентября Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружено аппаратуру для прослушивания. Она была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. По словам директора ГБР, "работали специалисты".

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