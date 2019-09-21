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Порошенко: украинский продукт формирует идентичность украинцев

Экс-президент посетил книжный форум во Львове.

Порошенко: украинский продукт формирует идентичность украинцев
Фото: facebook

Украинские книги, фильмы программы на радио и телевидении играют важную роль для формирования украинской идентичности и их количество необходимо увеличивать. Такое мнение во время посещения 26 книжного форума во Львове выразил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

«Мы делаем все, чтобы увеличить количество украинского продукта для формирования украинской идентичности, и книжный форум во Львове является важной составляющей сохранения именно украинского интеллектуального пространства», - сказал Порошенко.

Он также посетил ветеранскую палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны, и отметил, что обсудил с ними возможность издания их аудио-книг и планы по созданию фильмов на основе их произведений.

"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили и не отдавали украинскую землю, как бы формулами Штайнмайера это не прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизни украинские герои для того, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинцев, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, в ветеранского палатки. Здесь настоящая положительная энергия», - сказал Петр Порошенко.

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