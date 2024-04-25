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Порошенко передав у війська ще три системи РЕБ «Ай-Петрі»

Куполом можна буде закрити 60 км фронту.

Порошенко передав у війська ще три системи РЕБ «Ай-Петрі»
Фото: eurosolidarity.org

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко передав військовим ще три системи РЕБ «Ай-Петрі»«Ай-Петрі СВ» – це сучасний мобільний засіб кіберзахисту, який дозволяє нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зала, Ланцет.Порошенко

«Наш комплекс кіберзахисту «Ай-Петрі» довів свою ефективність, прикривши значну частину фронту на Сході. Відсьогодні куполом закриємо ще 60 км, бо у війську з’явилося на три новітні установки більше. Ми передаємо їх хлопцям, які стоять на першій лінії боротьби», – зазначив Петро Порошенко.

За його словами, робота з системами «Ай-Петрі» потребує технічної освіти, гострого розуму та тренування Зазвичай розробка такого комплексу триває від 3 до 8 років, але цей проєкт вдалося зробити менш як за 5 місяців: «Ми вже маємо багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБу, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв’язку, автономного живлення, пікапа, штабів управління».

«Це – справжня кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення. Моя мрія, щоб уся лінія оборони була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів», – заявив експрезидент.

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