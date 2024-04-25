Зеленський розповів, чи співпрацюватиме з Трампом, якщо той виграє президентські вибори у США

"Я сподіваюся, що він не буде проти України", - сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News розповів, чи співпрацюватиме з Дональдом Трампом, якщо той виграє президентські вибори у США.

"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це... Звичайно, можуть різнитися погляди на якісь деталі. Але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, то ми можемо працювати", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українська сторона буде співпрацювати з будь-яким очільником США, якого оберуть американців.

"У будь-якому разі ви маєте розуміти, що це рішення людей зі Сполучних Штатів , американців, і ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть. Ми будемо співпрацювати зі США. Це наш стратегічний партнер і лідер в усьому світі", - додав Зеленський.