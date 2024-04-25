Зеленський розповів, чи співпрацюватиме з Трампом, якщо той виграє президентські вибори у США

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News розповів, чи співпрацюватиме з Дональдом Трампом, якщо той виграє президентські вибори у США.
"Я сподіваюся, що він не буде проти України. Я сподіваюся на це... Звичайно, можуть різнитися погляди на якісь деталі. Але якщо загальний погляд і загальні цінності є спільними, то ми можемо працювати", - сказав Зеленський.
Президент зауважив, що українська сторона буде співпрацювати з будь-яким очільником США, якого оберуть американців.
"У будь-якому разі ви маєте розуміти, що це рішення людей зі Сполучних Штатів , американців, і ми будемо працювати з будь-яким президентом, якого вони оберуть. Ми будемо співпрацювати зі США. Це наш стратегічний партнер і лідер в усьому світі", - додав Зеленський.
- Президентські вибори у США відбудуться в листопаді.
- Претендує на цю посаду чинний президент Джо Байден. Також хоче знову повернутися в це крісло Дональд Трамп, який скептично ставиться до підтримки України у війні з Росією і неодноразово озвучував скандальні заяви.
- Байден має перевагу над Трампом у загальнонаціональному опитуванні, проведеному виданням Reuters спільно з компанією Ipsos. Чинний господар Білого дому отримав підтримку 41% респондентів. Натомість за республіканського кандидата готові проголосувати 37% американців.
- Щодо заяв, Трампа, то він відомий своїми нічим не підкріпленими "миротворчими" заявами – не лише щодо війни в Україні, а і щодо війни Ізраїлю і ХАМАС. "Я хочу, щоб усі припинили вмирати. Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали гинути. І я це зроблю. Я зроблю це за 24 години", – говорив кандидат у президенти.
- Торік Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
- У січні 2024 український президент публічно запросив Трампа до України. Також він повторив запрошення в лютому, коли, окрім Трампа, покликав і Байдена подивитися, що означає війна.
- Цього місяця американська газета писала, що колишній президент США Дональд Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала частину територій. Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну віддати окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.