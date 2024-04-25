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​Зеленський звернувся до республіканців Палати представників США, які голосували проти виділення допомоги Україні

"Вони мають знати, що ці гроші йдуть передусім на оборонний сектор Сполучених Штатів", - наголосив Президент України.

​Зеленський звернувся до республіканців Палати представників США, які голосували проти виділення допомоги Україні
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News прокоментував голосування 112 республіканців Палати представників, які були проти допомоги Україні.

За словами Зеленського, американці - вільні люди, вони мають право підтримувати нашу державу або не робити цього. 

"Моє послання тим конгресменам, які були проти. Вони мають знати, що ці гроші йдуть передусім на оборонний сектор Сполучених Штатів. Ми потребуємо насамперед зброї. Це не питання грошей - це питання зброї. Вони мають знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів, робочі місця, податки - все це буде у США", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що частина допомоги надходить не лише в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо". При цьому "іноді Сполучені Штати підтримують це".

Глава держави сказав, що коли США виділили певну суму допомоги в український бюджет, зокрема, в оборонну промисловість, то могли відслідковувати прозорість використання цих коштів.

"З американцями в нас немає секретів... Вони бачать усе - кожен долар, що заходить в Україну", - наголосив Президент.

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