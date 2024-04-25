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Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Великої Британії. Говорили про санкції проти РФ

Президент подякував Лондону за останній, найбільший пакет допомоги українцям.

Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Великої Британії. Говорили про санкції проти РФ
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. 

Про це йдеться у телеграм-каналі українського президента.

Зеленський подякував Ганту за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів.

“Дякую народу, уряду, Прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами”, ‒ зазначив він.

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Президент додав, що під час зустрічі сторони приділили особливу увагу санкційній політиці. 

“Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій”, ‒ підкреслив Зеленський.Сьогодні пізніше Гант має зустрітися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими міністрами.

  • 23 квітня уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України із ракетами Storm Shadow, катерами та бронемашинами.  Вчора стало відомо, що у межах пакету Лондон надасть Україні авіабомби Paveway з лазерним наведенням.
  • Також прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України. До 2030-го бюджет Сполученого Королівства має передбачати 87 мільярдів фунтів на рік для військової сфери.
  • Раніше міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети.
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