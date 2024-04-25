Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Великої Британії. Говорили про санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Про це йдеться у телеграм-каналі українського президента.

Зеленський подякував Ганту за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів.

“Дякую народу, уряду, Прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами”, ‒ зазначив він.

Президент додав, що під час зустрічі сторони приділили особливу увагу санкційній політиці.

“Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій”, ‒ підкреслив Зеленський.Сьогодні пізніше Гант має зустрітися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими міністрами.