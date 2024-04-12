У Британії розглядають можливість надання Україні прототипу лазерної зброї, яка може збивати дрони і ракети

DragonFire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Telegraph.

Під час відвідання оборонної лабораторії Портон-Даун у четвер Шеппс наголосив на важливості швидкого розгортання нових технологій озброєнь.

“Кожного разу, коли є затримка, це призводить до додаткових витрат. Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях та на суходолі”, – сказав міністр.

За його словами, Британія планує взяти на озброєння лазерну зброю DragonFire до 2027 року. Водночас у країні розглядають можливість надіслати прототипи цієї зброї в Україну раніше, навіть якщо вона не буде на 100% удосконалена.

Ця лазерна зброя була створена для знищення безпілотників, однак, за словами Шеппса, система достатньо потужна, щоб уражати швидші снаряди, наприклад балістичні ракети.

DragonFire – лазерна зброя зі спрямованою енергією, яка може уражати цілі зі швидкістю світла та використовувати інтенсивний промінь світла, щоб прорізати ціль. Випалювання лазером упродовж 10 секунд дорівнює використанню звичайного обігрівача одну годину, тому він є потенційно довгостроковою недорогою альтернативою ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

У січні цього року у Великій Британії система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire здійснила перший потужний постріл по повітряних цілях під час випробувань на полігоні на Гебридських островах.

Також нагадаємо, що на початку тижня президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорили збільшення постачань боєприпасів, ППО і дронів Україні.