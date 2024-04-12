На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бєлгороді безпілотник поцілив у будівлю "Газпрому", 2 поранених, – росЗМІ

Повідомляють, що пошкоджено будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку.

У Бєлгороді безпілотник поцілив у будівлю "Газпрому", 2 поранених, – росЗМІ
Фото: соцмережі

У російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпому", унаслідок чого постраждало двоє людей, повідомляє “Українська правда” із посиланням на місцевого губернатора і на видання “Медуза”.

“Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей”, – повідомив губернатор.

За його словами, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого − осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Їх госпіталізували.

Також російський губернатор заявив, що пошкоджено фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби. 

За даними “Медузи”, пошкоджено будівлю "Газпрому" в 5-му Заводському провулку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies