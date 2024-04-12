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Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень

Загальне грошове забезпечення таких військовослужбовців може сягати 195-195 тисяч гривень на місяць.

Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Українські військові
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою збільшено на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовослужбовцям, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Про це повідомили депутати в Telegram.

Це рішення стало відповіддю на постанову Верховної Ради, ухвалену напередодні, – щодо розробки законодавства для додаткових коштів військовим на передовій.

Тепер військові "на нулі", окрім зарплати в 20-25 тисяч гривень та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень, матимуть право на додаткову доплату – 70 тисяч гривень.

Загальне грошове забезпечення таких військовослужбовців може сягати 195-195 тисяч гривень на місяць.

"На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань. Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців", – прокоментував рішення уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

  • У 2024 році на виплати військовим виділили понад 800 млрд гривень. Найбільший пакет видатків – це грошове забезпечення і бойові виплати, які становлять 862,6 мільярда гривень.
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