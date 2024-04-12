Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу 3 людини отримали поранення, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Борова.

16:40 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Верхня Писарівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків 52 та 46 років.

16:15 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Великі Проходи. Внаслідок обстрілу горіло 2 господарчі споруди та 3 будинки. Постраждав 76-річний чоловік.

13:16 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж.

12:13 Харківська ТГ, Вільхівська ТГ. Обстріл по відкритій території.

11 квітня 10:35 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горів ліс.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,87 га території, знищили 433 вибухонебезпечні предмети.

Також нагадаємо, що вночі Росія била по українцях безпілотниками та ракетою. ППО збила 16 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала в шести областях.