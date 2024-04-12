Росія вночі била по українцях ракетою і безпілотником. ППО збила 16 "шахедів"

Цієї ночі росіяни продовжили повітряні атаки на Україну. Вони вдарили 17 ударними БпЛА типу Shahed-131/136 з території Криму та керованою авіаракетою Х-59 з Донецької області.
Захисники змогли збили 16 безпілотників. Про це командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив у Telegram.
"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – сказав він.
- Минулої ночі ворог провів масовану атаку на енергетику. Росіяни випустили близько 40 ракет і ще 40 дронів і змогли повністю знищити Трипільську ТЕС. Докладно про наслідки цієї атаки, які будуть відчутні для всієї країни, читайте в матеріалі на LB.ua.
- Окрім електроенергетики, ворог націлився на газ: вдарив по двох підземних газових сховищах.
- Тим часом союзники України намагаються знайти для неї додаткове ППО. Вчора Європарламент проголосував за пропозицію експрем'єра Бельгії Гі Верхофстадта, щодо того щоб прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.