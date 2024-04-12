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Без ППО відновлювати Трипільську ТЕС марно, - "Центренерго"

За словами голови правління компанії, є можливість відбудувати станцію, проте без достатнього захисту цей процес втрачає доцільність.

Без ППО відновлювати Трипільську ТЕС марно, - "Центренерго"
Трипільська ТЕС до руйнування
Фото: РБК-Україна

Відновлення знищеної окупантами Трипільської теплової електростанції є цілком можливим, але може стати "марною справою". Таку заяву голови правління компанії "Центренерго" Андрія Готи цитує "Українська правда".

За його словами, будь-який енергетичний об'єкт підлягає відбудові, і колектив Трипільської ТЕС налаштований і вмотивований на відновлення. До того ж, міжнародні партнери вже зголосилися надати потрібне обладнання: трансформатори, турбіни тощо.

Проте, як зазначає пан Гота, без достатньої кількості засобів протиповітряної оборони увесь цей процес може виявитися марним. Під час нічної атаки частину ракет, які летіли в бік станції, вдалося збити, але не всі, через що і відбулося руйнування. Відбудована станція безумовно стане для ворога ціллю, тож потрібен додатковий захист. 

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