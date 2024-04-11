Українські захисники знищили російські БпЛА в небі двох областей

Українські захисники неба знищили ще два російських розвідувальних БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.
Підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили два БпЛА типу "Supercam".
Російські безпілотники знищили в небі Харківської та Запорізької областей.
“Російський БпЛА цього типу відомий своїми величезними розмірами - розмах крил сягає 3,5 м”, - нагадали в ПвК “Схід”.
- 8 квітня в Одеській області збили російські розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10".
- А напередодні українські бійці збили ще два розвідувальні БпЛА окупантів – "Supercam" та "Орлан-10".