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Українські захисники знищили російські БпЛА в небі двох областей

Розмах крил цього безпілотника сягає 3,5 м.

Українські захисники знищили російські БпЛА в небі двох областей
Безпілотний комплекс Supercam S350-F
Фото: ugt-holding.com

Українські захисники неба знищили ще два російських розвідувальних БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід”.

Підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили два БпЛА типу "Supercam".

Російські безпілотники знищили в небі Харківської та Запорізької областей.

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“Російський БпЛА цього типу відомий своїми величезними розмірами - розмах крил сягає 3,5 м”, - нагадали в ПвК “Схід”.

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