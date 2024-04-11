Українські захисники знищили російські БпЛА в небі двох областей

“Російський БпЛА цього типу відомий своїми величезними розмірами - розмах крил сягає 3,5 м”, - нагадали в ПвК “Схід”.

Російські безпілотники знищили в небі Харківської та Запорізької областей.

Про це повідомила пресслужба ПвК “Схід” .

Українські захисники неба знищили ще два російських розвідувальних БпЛА .

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