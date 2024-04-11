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Укрзалізниця розпочинає будівництво європейської колії Чоп-Ужгород

Загальна сума проєкту складає 1,3 млрд гривень.

Укрзалізниця розпочинає будівництво європейської колії Чоп-Ужгород
Укрзалізниця розпочала будівництво європейської колії Чоп-Ужгород
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця розпочинає будівництво європейської колії Чоп-Ужгород - це проєкт стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Проєкт передбачає: 

  • Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту; 
  • Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення; 
  • Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації. 

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Основна стадія будівництва розпочнеться у травні. Загальна сума проєкту 1,3 млрд гривень, термін виконання проєкту складає 14 місяців.

Цей проєкт дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи. 

На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород.

Згодом планується проведення техніко-економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова.

  • Експортно-імпортний банк США надасть Укрзалізниці 15-річний кредит на 156 млн доларів для придбання до 40 дизельних локомотивів. 
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