Укрзалізниця розпочинає будівництво європейської колії Чоп-Ужгород - це проєкт стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Проєкт передбачає:

Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;

Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;

Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Основна стадія будівництва розпочнеться у травні. Загальна сума проєкту 1,3 млрд гривень, термін виконання проєкту складає 14 місяців.

Цей проєкт дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород.

Згодом планується проведення техніко-економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова.