Укрзалізниця розпочинає будівництво європейської колії Чоп-Ужгород - це проєкт стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Проєкт передбачає:
- Будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;
- Реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;
- Оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.
Основна стадія будівництва розпочнеться у травні. Загальна сума проєкту 1,3 млрд гривень, термін виконання проєкту складає 14 місяців.
Цей проєкт дозволить запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.
На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії 1435 мм на дільниці Чоп – Ужгород.
Згодом планується проведення техніко-економічного обґрунтування можливого продовження євроколії від Ужгорода до Львова.
- Експортно-імпортний банк США надасть Укрзалізниці 15-річний кредит на 156 млн доларів для придбання до 40 дизельних локомотивів.