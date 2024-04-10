Під час атаки росіян на Одесу постраждали двоє залізничників

Під час чергової атаки росіян на Одесу постраждали двоє працівників Одеської залізниці.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Сьогодні вранці, у день визволення Одеси від фашистських загарбників, ворог цинічно обстріляв балістичними ракетами об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, під час атаки, постраждали двоє залізничників Одеської залізниці, вони з пораненнями і травмами госпіталізовані. Їх стан стабільний. Надається вся необхідна допомога", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російська армія з самого ранку б'є по Одесі та області. В місті є влучання по енергетичній інфраструктурі. Під обстріл потрапив і приватний будинок.

Уночі росіяни націлилися на Одеську область "шахедами", а перед тим увечері намагалися вдарити ракетами. ППО збила дві ракети, але були й пошкодження.