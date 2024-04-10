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На Харківщині внаслідок ударів росіян постраждали п'ятеро людей

Пошкоджені будинки, авто, виробничу будівлю, кафе, гараж, автомобіль "швидкої" та господарські споруди.

На Харківщині внаслідок ударів росіян постраждали п'ятеро людей
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА

Унаслідок авіаудару по Харкову, здійсненого росіянами у вівторок удень, постраждали чотири мирних жителі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків унаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автомобілі. Постраждали чотири людини - працівники підприємства: жінка 33 років і чоловіки 27, 31 і 55 років", - написав він у Telegram.

Ще один 63-річний мирний житель постраждав унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ селища Стариці.

Крім того, в ніч на середу обстрілу зазнали Гусарівка (пошкоджено будівлю навчального закладу) і Борова (2 КАБами пошкоджено сім будинків, будівлю двох кафе, гараж, автомобіль "швидкої" та господарські споруди).

Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА
Харківщина, наслідки обстрілів

Напередодні росіяни обстрілювали з РСЗВ Кучерівку (пошкоджено будинок і госпбудівлі), Курилівку (пошкоджено будинки, ворота, огорожу) і Подоли (пошкоджено приватний будинок і гараж). У Загризовому внаслідок ворожого обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено два екскаватори. Постраждалих не зафіксовано.

Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА
Харківщина, наслідки обстрілів

  • Декілька днів тому президент Зеленський в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".
  • Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках. 
  • Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з Росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають. 
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.
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