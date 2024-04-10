Унаслідок авіаудару по Харкову, здійсненого росіянами у вівторок удень, постраждали чотири мирних жителі.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У м. Харків унаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автомобілі. Постраждали чотири людини - працівники підприємства: жінка 33 років і чоловіки 27, 31 і 55 років", - написав він у Telegram.
Ще один 63-річний мирний житель постраждав унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ селища Стариці.
Крім того, в ніч на середу обстрілу зазнали Гусарівка (пошкоджено будівлю навчального закладу) і Борова (2 КАБами пошкоджено сім будинків, будівлю двох кафе, гараж, автомобіль "швидкої" та господарські споруди).
Напередодні росіяни обстрілювали з РСЗВ Кучерівку (пошкоджено будинок і госпбудівлі), Курилівку (пошкоджено будинки, ворота, огорожу) і Подоли (пошкоджено приватний будинок і гараж). У Загризовому внаслідок ворожого обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено два екскаватори. Постраждалих не зафіксовано.
- Декілька днів тому президент Зеленський в інтерв'ю говорив, що Харків наразі захищений від атак ворога, але не повітряних. Він сказав, що з точки зору оборонних рубежів і війська це місто не перебуває в небезпеці. Однак це все ще бажана ціль для росіян, як і весь схід та південь України. За словами президента, захист Харківської області "абсолютно впевнений".
- Ударів з повітря росіяни завдають по місту щодня. Б'ють по інфраструктурі, цивільних підприємствах, житлових будинках.
- Речник Повітряних сил Євлаш говорив, що через близьке розташування Харкова до кордону з Росією місто є вразливим до ворожих ударів КАБами та БпЛА. Однак стратегічної цілі удари росіян по місту не мають.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що ворог застосовує тактику подвійних ударів: б'є, а потім ще раз б'є по тому ж місцю, коли туди приїжджають рятувальники.