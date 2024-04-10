Унаслідок авіаудару по Харкову, здійсненого росіянами у вівторок удень, постраждали чотири мирних жителі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків унаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автомобілі. Постраждали чотири людини - працівники підприємства: жінка 33 років і чоловіки 27, 31 і 55 років", - написав він у Telegram.

Ще один 63-річний мирний житель постраждав унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ селища Стариці.

Крім того, в ніч на середу обстрілу зазнали Гусарівка (пошкоджено будівлю навчального закладу) і Борова (2 КАБами пошкоджено сім будинків, будівлю двох кафе, гараж, автомобіль "швидкої" та господарські споруди).

Фото: Харківська ОДА Харківщина, наслідки обстрілів

Напередодні росіяни обстрілювали з РСЗВ Кучерівку (пошкоджено будинок і госпбудівлі), Курилівку (пошкоджено будинки, ворота, огорожу) і Подоли (пошкоджено приватний будинок і гараж). У Загризовому внаслідок ворожого обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено два екскаватори. Постраждалих не зафіксовано.

Фото: Харківська ОДА Харківщина, наслідки обстрілів