Росія від самого ранку б'є по Одесі і області. Пошкоджено підприємство

Є пошкодження інфраструктури і приватного будинку.

Російська армія з самого ранку б'є по Одесі та області. В місті є влучання по енергетичній інфраструктурі.

Під обстріл потрапив і приватний будинок. Про це одеський мер Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

"У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок", – сказав він.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що спочатку росіяни запустили ударні безпілотники – під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили два "шахеди".

"На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", – сказав він.

Також пошкоджено приватний будинок, декілька автівок. Люди дивом не постраждали.