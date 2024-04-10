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Росія від самого ранку б'є по Одесі і області. Пошкоджено підприємство

Є пошкодження інфраструктури і приватного будинку.

Росія від самого ранку б'є по Одесі і області. Пошкоджено підприємство
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Російська армія з самого ранку б'є по Одесі та області. В місті є влучання по енергетичній інфраструктурі. 

Під обстріл потрапив і приватний будинок. Про це одеський мер Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

"У місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі. Оцінюємо масштаби пошкоджень енергообʼєкта. Також постраждав приватний будинок та декілька автівок", – сказав він.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що спочатку росіяни запустили ударні безпілотники – під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили два "шахеди".

"На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства", – сказав він.

Також пошкоджено приватний будинок, декілька автівок. Люди дивом не постраждали.

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