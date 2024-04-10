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ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні

Міністру закордонних справ Британії навіть не дали зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні
Девід Кемерон і Дональд Трамп
Фото: Голос Америки

Видання The Guardian стверджує, що перемовини міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона з експрезидентом США Дональдом Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.

Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго Кемерон переконував Трампа визнати, що в інтересах США було б не дозволити Володимиру Путіну захопити українську землю. Британський урядовець також обіцяв, що до саміту НАТО у Вашингтоні усі країни блоку розроблять план щодо досягнення фінансування оборони на рівні 2% ВВП, на чому особливо наполягає колишній президент.

Проте, як зазначає видання, "ні раціональні, ні емоційні" аргументи Кемерона не спрацювали, наштохнувшись на внутрішню боротьбу у Республіканській партії. Зрештою йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, від політичної волі якого залежить винесення на голосування законопроєкту щодо допомоги Україні.

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