ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні

Видання The Guardian стверджує, що перемовини міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона з експрезидентом США Дональдом Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.
Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго Кемерон переконував Трампа визнати, що в інтересах США було б не дозволити Володимиру Путіну захопити українську землю. Британський урядовець також обіцяв, що до саміту НАТО у Вашингтоні усі країни блоку розроблять план щодо досягнення фінансування оборони на рівні 2% ВВП, на чому особливо наполягає колишній президент.
Проте, як зазначає видання, "ні раціональні, ні емоційні" аргументи Кемерона не спрацювали, наштохнувшись на внутрішню боротьбу у Республіканській партії. Зрештою йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, від політичної волі якого залежить винесення на голосування законопроєкту щодо допомоги Україні.
- Раніше Кемерон виступив проти надсилання британських військ до України навіть для навчань.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що без допомоги США наша держава програє війну.