ЗМІ: Кемерон провалив перемовини з Трампом щодо розблокування допомоги Україні

Міністру закордонних справ Британії навіть не дали зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Видання The Guardian стверджує, що перемовини міністра закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Кемерона з експрезидентом США Дональдом Трампом щодо підтримки Конгресом військової допомоги для України виявилися провальними.

Під час приватної вечері в маєтку Трампа Мар-а-Лаго Кемерон переконував Трампа визнати, що в інтересах США було б не дозволити Володимиру Путіну захопити українську землю. Британський урядовець також обіцяв, що до саміту НАТО у Вашингтоні усі країни блоку розроблять план щодо досягнення фінансування оборони на рівні 2% ВВП, на чому особливо наполягає колишній президент.

Проте, як зазначає видання, "ні раціональні, ні емоційні" аргументи Кемерона не спрацювали, наштохнувшись на внутрішню боротьбу у Республіканській партії. Зрештою йому навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, від політичної волі якого залежить винесення на голосування законопроєкту щодо допомоги Україні.