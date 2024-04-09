Росіяни обстріляли 6 громад Сумщини

Сьогодні, 9 квітня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 50 вибухів.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії, мінометів та FPV-дроном.

Також FPV-дроном російська армія атакувала Юнаківську громаду.

Охтирську громаду окупанти обстріляли ЗРК С300.

Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів, а Есманьську та Краснопільську - з мінометів.