Чоловік намагався втекти через Карпати в Румунію і заблукав, його врятували прикордонники

Прикордонники врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав в Карпатах.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав у Карпатах.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“6 днів бродив горами 42-річний чоловік, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією”, — йдеться в повідомленні.

Чоловік не очікував, що подорож виявиться такою важкою та небезпечною — сніговий покрив у горах сягав двох метрів, також він зустрів карпатську рись і чув вовків.

Утікач кілька разів утрачав орієнтири, промок, замерз і наблукав горами близько 70 кілометрів.

Прикордонники допомогли чоловікові спуститися до цивілізації, за спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол.