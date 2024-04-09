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Чоловік намагався втекти через Карпати в Румунію і заблукав, його врятували прикордонники

Чоловік блукав у горах 6 днів.

Чоловік намагався втекти через Карпати в Румунію і заблукав, його врятували прикордонники
Прикордонники врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав в Карпатах.
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав у Карпатах.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“6 днів бродив горами 42-річний чоловік, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією”, — йдеться в повідомленні. 

Чоловік не очікував, що подорож виявиться такою важкою та небезпечною — сніговий покрив у горах сягав двох метрів, також він зустрів карпатську рись і чув вовків. 

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Утікач кілька разів утрачав орієнтири, промок, замерз і наблукав горами близько 70 кілометрів. 

Прикордонники допомогли чоловікові спуститися до цивілізації, за спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол.

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