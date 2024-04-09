Чоловік намагався втекти через Карпати в Румунію і заблукав, його врятували прикордонники

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) врятували чоловіка, який дорогою до Румунії заблукав у Карпатах.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“6 днів бродив горами 42-річний чоловік, намагаючись самотужки дістатися кордону із Румунією”, — йдеться в повідомленні.
Чоловік не очікував, що подорож виявиться такою важкою та небезпечною — сніговий покрив у горах сягав двох метрів, також він зустрів карпатську рись і чув вовків.
Утікач кілька разів утрачав орієнтири, промок, замерз і наблукав горами близько 70 кілометрів.
Прикордонники допомогли чоловікові спуститися до цивілізації, за спробу незаконного перетину держкордону на нього склали адмінпротокол.
- Співробітники ДПСУ затримали на кордоні з Румунією групу порушників.
- За 300 метрів від кордону з Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж.