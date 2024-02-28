"Прогулянка" не вдалася: на румунському кордоні затримали трьох ухилянтів

Кожен із чоловіків заплатив за "туристичний маршрут" по 8 000 євро.

За 300 метрів від кордону із Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж.

Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Днями прикордонники здійснили успішну реалізацію оперативної інформації про можливу протиправну діяльність на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби "Порубне", – йдеться у повідомленні.

Під час затримання порушники намагалися вдатися до втечі, але і ця спроба зазнала фіаско.

Згодом охоронці кордону встановили, що кожен з затриманих заплатив невідомим особам по 8 тисяч євро за незаконний "туристичний маршрут" до Румунії.

Наразі оперативні співробітники загону встановили осіб, які організували незаконний перетин кордону та направили до Нацполіції повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Триває пошук організаторів.

За злісну непокору та спробу порушення державного кордону на затриманих складено протоколи за статтями 185-10 та 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.