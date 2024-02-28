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У Запоріжжі судитимуть експосадовця ДСНС, який із спільниками викрав пального на 1,2 млн грн

Злочинці викрали 34 тисячі літрів пального, які призначалися для подолання наслідків війни. 

У Запоріжжі судитимуть експосадовця ДСНС, який із спільниками викрав пального на 1,2 млн грн
Чиновник ДСНС постане перед судом
Фото: ДБР

Завершилося досудове розслідування щодо колишнього начальника аварійно-рятувального загону ДСНС у Запоріжжі та п’яти його спільників, які розкрадали пальне, що виділялося для ліквідації обстрілів, евакуації людей та розмінування. Злочинне угрупування завдало державі збитків на понад 1,6 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно незаконно списувалось та використовувалось для заправки приватних вантажівок, які належали фірмам, зареєстрованим на родичів посадовця ДСНС", – йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що водіями на них працювали підлеглі посадовця, які продовжували отримували зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону.

Один з рятувальників виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

З січня по вересень 2022 року посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн грн. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. грн зарплатні з бюджету.

ДБР викрило цю схему та в червні 2023 року повідомило перші підозри начальнику аварійно-рятувального загону та п’яти іншим фігурантам справи.

Посадовець ДСНС був відсторонений від посади й згодом звільнений. Суд арештував його майно, серед якого нерухомість, автівки та банківські рахунки.

Організатор злочинного угрупування та п’ять його спільників обвинувачуються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Організатор також обвинувачується у службовій підробці офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.Обвинувальні акти направлено до суду.

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