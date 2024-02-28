У Запоріжжі судитимуть експосадовця ДСНС, який із спільниками викрав пального на 1,2 млн грн

Злочинці викрали 34 тисячі літрів пального, які призначалися для подолання наслідків війни.

Завершилося досудове розслідування щодо колишнього начальника аварійно-рятувального загону ДСНС у Запоріжжі та п’яти його спільників, які розкрадали пальне, що виділялося для ліквідації обстрілів, евакуації людей та розмінування. Злочинне угрупування завдало державі збитків на понад 1,6 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Пальне ДСНС виділялось державою для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій. Проте, воно незаконно списувалось та використовувалось для заправки приватних вантажівок, які належали фірмам, зареєстрованим на родичів посадовця ДСНС", – йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що водіями на них працювали підлеглі посадовця, які продовжували отримували зарплатню рятувальників за той час, коли перевозили комерційні вантажі за межами регіону.

Один з рятувальників виконував функції заправника "чорного палива" і постійно знаходився на території домоволодіння полковника. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку.

З січня по вересень 2022 року посадовець незаконно списав та вивів на свій "бізнес" 34 тисячі літрів пального на суму майже 1,2 млн грн. Рятувальники, які замість служби в аварійному загоні перевозили комерційні вантажі та займались заправкою, отримали безпідставно понад 400 тис. грн зарплатні з бюджету.

ДБР викрило цю схему та в червні 2023 року повідомило перші підозри начальнику аварійно-рятувального загону та п’яти іншим фігурантам справи.

Посадовець ДСНС був відсторонений від посади й згодом звільнений. Суд арештував його майно, серед якого нерухомість, автівки та банківські рахунки.

Організатор злочинного угрупування та п’ять його спільників обвинувачуються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.

Організатор також обвинувачується у службовій підробці офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.Обвинувальні акти направлено до суду.