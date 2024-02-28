10 з 10: ППО вночі збила всі запущені Росією "шахеди"

Уламки пошкодили в Одеській області трансформатор об'єкту інфраструктури. Люди не постраждали.

Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами з С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили всі десять безпілотників, повідомили в Повітряних силах. Усі – над Миколаївською та Одеською областями.

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

ППО інтенсивно працювала протягом 1,5 години. Один "шахед" приземлили в Миколаївській області, решту – в Одеській, повідомили дані Сил оборони півдня на порталі "Одеса. Офіційно".

"Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не постраждали", – зазначили в повідомленні.