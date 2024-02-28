Атака "шахедів" в Одесі: пошкоджено електромережу, без травмованих

Ввечері вівторка росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомляють Сили оборони півдня України на своїй сторінці у Telegram, протиповітряна оборона успішно відпрацювала по всіх ворожих цілях.

Уламки одного із "шахедів" впали на об'єкт критичної інфраструктури в Одесі та пошкодили електромережу. Внаслідок цього розпочалася пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.